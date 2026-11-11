José María, alumno del CECyTEG Cortazar, lleva el talento guanajuatense hasta Hungría

Cortazar, Guanajuato.– Con el objetivo de fortalecer su desarrollo académico y personal, José María Aguilar, alumno del plantel Cortazar del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), realiza una estancia educativa en Hungría durante el presente ciclo escolar.

El estudiante, quien además se desempeña como líder de la Red de Jóvenes CECyTEG, se incorporó desde el pasado mes de agosto al sistema educativo húngaro para una permanencia de seis meses, periodo en el que cursa materias de nivel medio superior y adquiere competencias interculturales.

La oportunidad de movilidad internacional se concretó a partir de su trayectoria académica y de la alianza estratégica establecida entre el subsistema educativo CECyTEG y el Club Rotario, organismo que facilita esquemas de intercambio cultural y escolar para jóvenes guanajuatenses.

Formación lingüística y proyección internacional

Gracias al dominio previo del idioma inglés, el estudiante ha logrado integrarse a las actividades académicas en el país europeo, sumando además el aprendizaje del húngaro durante su estancia en esa nación.

Al respecto, la Dirección General del CECyTEG, a cargo de Esther Angélica Medina Rivero, y las autoridades educativas estatales señalaron que estos programas buscan impulsar la formación integral, el aprendizaje de lenguas extranjeras y el intercambio de experiencias que enriquezcan el perfil profesional de los estudiantes del estado.