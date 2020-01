¿Por qué se obsesionó el pequeño suicida del Colegio Cervantes en el «Caso Columbine?

Torreón, Coahuila.- Un padre de familia narró la versión de su hijo, quien es compañero del niño de 11 años que disparó contra su maestra y después se suicidó en el Colegio Cervantes.

Humberto Barbachano, padre de uno de los alumnos del Colegio Cervantes, y compañero del niño de 11 años de edad que disparó con un arma de fuego a su profesora y algunos compañeros, narró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, la versión que le dio su hijo luego de lo ocurrido esta mañana en ese instituto educativo.

En la primera emisión de Imagen Radio, señaló que, de acuerdo a lo relatado por su hijo, “el joven dijo que se iba a cambiar el pantalón porque estaba roto y pidió permiso para ir al baño”, en ese momento “agarro su mochila” y se salió.

Me comentó mi hijo que él andaba diciendo que era el día en que ya se iba a ir. No sé si tal vez porque los niños todavía no sean conscientes o puedan detectar ese tipo de señales no le hayan prestado la atención necesaria”, alertó.

Y añadió: “tengo entendido que también estaba obsesionado o tenía conocimiento de los sucesos que se dieron en Columbine”, donde se registró un tiroteo escolar el 20 de abril de 1999, donde fueron asesinados 12 estudiantes y un profesor.

Playera ‘Natural Selection’ también se utilizó en ‘Masacre en Columbine’

El 20 de abril de 1999, el joven Eric Harris, quien junto a Dylan Klebold, mató a 13 personas en una escuela secundaria en Colorado, EU, utilizó una playera con la misma frase

l joven que falleció esta mañana tras una balacera en el Colegio Cervantes, de Coahuila, portaba una playera con la leyenda “Natural Selection”, similar a la que utilizó uno de los atacantes que mataron a 13 personas e hirieron a otros 24, en una escuela secundaria en Colorado, Estados Unidos.

En aquella ocasión, el 20 de abril de 1999, el joven Eric Harris utilizó una playera que tenía impresa la leyenda ‘Natural Selection’; mientras que el otro atacante, Dylan Klebold, utilizó una con la palabra “Ira”.

Imágenes de los hechos ocurridos esta mañana en el Colegio Cervantes muestran que el presunto agresor utilizaba una vestimenta similar a la que usó Eric Harris en la llamada “Masacre de Columbine”.