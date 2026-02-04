De panista a Movimiento Ciudadano de Abasolo: Alejandro Alcantar

Abasolo, Guanajuato.- Emanado del Partido Acción Nacional PAN, Alejandro Alcantar Miranda ahora será el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano MC en Abasolo. El currículum que presenta MC solamente señala trabajo panista del ahora nuevo coordinador.

A través de un comunicado por parte de MC, el ex regidor panista, fue anunciado como nuevo integrante del llamado Movimiento Naranja, aunque por parte del PAN en las elecciones para cambiar el comité panista periodo 2024-2027, seguía siendo considerado como panista y no existe registro de su baja.

El boletín de Movimiento Ciudadano dice en si titular “Desde las causas ciudadanas, Alejandro Alcantar Miranda llega a coordinar el Movimiento Naranja en Abasolo”.

“Este nombramiento responde a la estrategia de sumar perfiles con experiencia probada en el servicio público y una estrecha vinculación con las causas ciudadanas y sociales de la región”, dice el texto, aunque solamente se conoce su trabajo como regidor del PAN.