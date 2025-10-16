Por ley se otorgarán apoyos permanentes a personas con discapacidad

Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato. En el caso de las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años, el Estado garantizará la entrega de una pensión no contributiva.

También incluye como un principio rector la progresividad de los derechos para las personas con discapacidad y se agrega como atribución de la persona titular del Ejecutivo del Estado y los municipios para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, el promover acciones afirmativas positivas consistentes en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

Finalmente, en los artículos transitorios se establece que las autoridades correspondientes destinarán anualmente y conforme al principio de progresividad los recursos suficientes y oportunos para cumplir con lo dispuesto en la norma.

La morenista Plásida Calzada Velázquez fue la impulsora de la propuesta y explicó que por más de cinco años en el estado de Guanajuato se ha quedado atrás en materia de legislación a favor de personas con discapacidad, específicamente en la creación de leyes que puedan garantizar que el Poder Ejecutivo y, en general, todas las autoridades den un cumplimiento pleno al principio de progresividad de los derechos para las personas con discapacidad, así como al que se les proporcione la entrega de una pensión no contributiva.

Manifestó que se estará ayudando un poco a aliviar la situación compleja que día a día viven las familias en cuyo seno también hay personas con discapacidad permanente.

Hablaron a favor del dictamen el morenista David Martínez Mendizábal, Ana María Esquivel Arrona, el panista Jesús Hernández Hernández y la ecologista Luz Itzel Mendo González.

Martínez Mendizábal destacó el trabajo que se realizó y habló sobre las observaciones hechas por las personas con discapacidad, quienes pidieron que no se conformaran con la pensión, sino que se buscaran concretar el resto de sus derechos, como el de la movilidad, la educación y el trabajo digno, entre otras. También instó al gobierno del estado a firmar el convenio con el gobierno federal en la materia.

Ana María Esquivel Arrona manifestó que el dictamen era el resultado de un trabajo comprometido con los derechos de las personas con discapacidad, y que, si bien era un logro valioso, no era una meta final sino un punto de partida. Destacó que era fundamental que la inclusión no se redujera solo al otorgamiento de un apoyo económico, sino que la inclusión plena es un camino que exige sensibilidad, voluntad y amor, una ruta en la que todas y todos deben participar activamente. También resaltó que se necesita fortalecer diversos frentes como la capacitación especializada y continua, la promoción efectiva del empleo digno y el autoempleo, así como la adecuación de los espacios y el transporte público.

Hernández Hernández, representante de las personas con discapacidad en el Congreso, manifestó que se encontraban ante un dictamen que representa un paso firme hacia un Guanajuato más justo, más inclusivo y accesible.

Resaltó que fue muy significativo acompañar la escucha de las personas con discapacidad, reconociendo sus luchas y reivindicando sus derechos. En ese sentido, enfatizó que el dictamen era fruto de un amplio proceso de consulta, en el que cada opinión contribuyó a dar forma y sentido a la propuesta.

El tema de la discapacidad exige un enfoque transversal amplio en su visión y profundamente humano en su esencia, poniendo siempre en el centro la dignidad de las personas y destacó que que una pensión no contributiva era una herramienta esencial que abre la puerta al ejercicio de otros derechos, pero que aún queda camino por recorrer para construir las condiciones que garanticen una vida plena y digna.

Cada decisión que se tome en el Congreso debe ir acompañada de un marco que proteja derechos, transforme realidades y permita que cada guanajuatense viva con acceso universal y sin ningún tipo de discriminación, concluyó.

Mendo González afirmó que el dictamen representa un acto de progresividad y un verdadero avance hacia la inclusión. Además, puntualizó que la propuesta tenía que ver con la implementación de una pensión para personas con discapacidad, cuya incorporación en la ley representa un paso firme hacia la progresividad de sus derechos.