La capital se une a la lucha contra el cáncer de mama

Guanajuato, Guanajuato.- Con un llamado a la prevención, la autoexploración y el autocuidado, el Gobierno Municipal de Guanajuato conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Desde la Plaza de la Paz, donde se formó un moño monumental rosa como símbolo de unión, esperanza y apoyo a quienes enfrentan el cáncer de mama, la presidenta municipal Samantha Smith, destacó que este gesto representa un mensaje de amor, empatía y fortaleza comunitaria. Subrayó la importancia de romper tabúes, priorizar la salud y fomentar la solidaridad con quienes atraviesan esta enfermedad.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal acompañada de miembros de Ayuntamiento, directoras y directores de área y colaboradores, inauguró un módulo de información y orientación sobre el cáncer de mama, destinado a brindar atención, acompañamiento y escucha tanto a mujeres como a hombres guanajuatenses.

El regidor Manuel Aguilar Romo resaltó que el cáncer de mama es una enfermedad que puede prevenirse y tratarse a tiempo si se realizan los estudios adecuados.

La directora de Salud municipal, Jessica Patlán, reiteró la invitación a las mujeres para acercarse a las unidades médicas y realizar sus estudios de detección temprana.

Con este acto conmemorativo, el Gobierno Municipal de Guanajuato refrenda su compromiso con la salud y el bienestar de las y los guanajuatenses, fortaleciendo las acciones de prevención, atención y acompañamiento.