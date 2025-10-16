Erandi solicita más recursos para productores de maíz y sorgo

Guanajuato, Guanajuato.- El diputado José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asigne recursos específicos destinados a fortalecer los esquemas de precios de garantía, particularmente en apoyo a los productores de maíz y sorgo.

De igual manera, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para que implemente acciones orientadas a la actualización y revisión de los precios de garantía, considerando los costos reales de producción y comercialización que enfrentan los productores en el contexto actual.

Finalmente, a la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Guanajuato para que promueva y gestione ante el gobierno federal mecanismos de coordinación y apoyo presupuestal dirigidos a respaldar los precios de garantía del maíz y el sorgo, fortaleciendo así la rentabilidad y estabilidad del sector agropecuario.

Bermúdez Méndez abordó el tema en el contexto de las protestas de agricultores de la entidad. Dijo que prácticamente 30 municipios dependen y viven del campo, por lo que casi el 40% de la población vive en municipios donde la actividad económica es el campo. En ese sentido, refirió que fueron casi 36 horas que duraron agricultores y sus familias en varios puntos del estado bloqueando carreteras para pedir apoyo.

Muchos van a quedar endeudados y no van a poder sembrar maíz el próximo año, lo que va a generar un impacto en los productos que de él se derivan. Finalmente, subrayó que se tiene una gran oportunidad de ser solidarios y ayudarlos, aseveró.

La priista Rocío Cervantes Barba habló en contra de la obvia resolución al precisar que no se respetó lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no era por el fondo de la propuesta sino por la forma en que fue presentada.

Al ser sometida a votación, la obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario para su estudio y dictamen.

Exhortan a pagar a productores de trigo

El pleno del Congreso exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal para que, de manera urgente y en el ámbito de sus atribuciones realicen los 120 pagos pendientes a productores de trigo del Estado de Guanajuato que fueron beneficiarios del Programa de Precios de Garantía a Productores Alimentarios Básicos ciclo otoño-invierno 2023/2024.

De igual manera, deberán adoptarse las medidas necesarias para la creación de un Programa Nacional de Respaldo al Campo, concebido como un instrumento integral de política pública que articule acciones de prevención, adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, así como mecanismos de protección frente a las condiciones adversas del mercado nacional e internacional.

Precisa que dicho programa deberá atender la totalidad de la cadena de valor agropecuaria (producción, transformación, comercialización y distribución-, garantizando esquemas de financiamiento accesible, seguros agropecuarios contra contingencias climáticas, infraestructura resiliente, incentivos a la innovación tecnológica y salvaguardas que fortalezcan la competitividad de los productores nacionales en un entorno global.

La priista Rocío Cervantes Barba señaló que el objetivo de la propuesta era darle voz a todos esos productores que se han sentido abandonados y olvidados por las instituciones federales. Se busca respaldar sus inquietudes legítimas, sus demandas urgentes y su derecho a ser escuchados y que las movilizaciones recientes son motivadas por una sola razón: ser escuchados, ser vistos y, sobre todo, ser tomados en cuenta, recalcó.

Para hablar a favor del dictamen hablaron la morenista Plásida Calzada Velázquez y las panistas Noemí Márquez Márquez y Yesenia Rojas Cervantes.

En la última intervención, la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que el desarrollo del campo no solo es un asunto económico sino un compromiso ético y social como millones de familias mexicanas. El Estado, dijo, debe garantizar que los campesinos tengan capacitación y apoyos suficientes para vivir con dignidad, por lo que se les deben dar herramientas para que sea sostenible, porque apostarle al campo es apostar al futuro.