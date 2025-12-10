Por foto con venado cazado, piden animalistas la renuncia de Saúl Navarro Smith

Guanajuato, Guanajuato.- Una foto en la que junto a varios cazadores están el expresidente municipal Alejandro Navarro y su hijo, Saúl Navarro Smith, actual director del DIF municipal, generó la indignación de grupos de animalistas. Piden la renuncia del que se conoce ya como “primer hijo del municipio”. La razón: sostiene, igual que su padre, la cabeza de un venado cazado.

Las organizaciones argumentan que una persona que disfruta la violencia contra los animales no puede estar al frente de una institución que tiene como una de sus funciones evitar la violencia en las familias y la sociedad.

En comunicado, titulado “UN CAZADOR NO PUEDE DIRIGIR EL DIF MUNICIPAL”, dice lo siguiente:

La imagen en la que Saúl Navarro Smith, presidente del DIF Municipal de Guanajuato, aparece sosteniendo la cabeza de un venado abatido, acompañado de su padre Alejandro Navarro Saldaña y de su hermana Sabina Navarro Smith, exhibe una conducta profundamente incompatible con las obligaciones institucionales que le corresponden. No se trata únicamente de una actividad privada; al hacerse pública, esta conducta compromete a quien ocupa un cargo cuya misión es proteger a la niñez, las familias y a las personas en situación de vulnerabilidad.

El DIF es la entidad responsable de promover entornos de cuidado, seguridad y bienestar emocional. Su mandato exige actuar con absoluta integridad, sensibilidad y compromiso con una cultura de paz. Por ello, cualquier conducta que normalice el sufrimiento o que presente la violencia como forma de recreación contradice de manera frontal los principios que fundamentan su labor.

La evidencia científica y los marcos internacionales de protección a la infancia —para la que Saúl trabaja— coinciden en que la violencia ejercida contra animales deteriora el desarrollo de la empatía y favorece la reproducción de patrones de agresión en la vida social. La exposición reiterada a la violencia hacia los animales genera habituación emocional, reduce la sensibilidad frente al sufrimiento y debilita el respeto por la vida.

Por estas razones, la imagen del cazador Saúl Navarro Smith, no puede considerarse un asunto menor ni ajeno a la función pública. Revela un mensaje de validación de la violencia desde la dirección misma del DIF Municipal, una institución que existe para cultivar condiciones de vida digna y libre de violencia para la niñez y para las familias de Guanajuato. La contradicción es insalvable.

Por lo anterior, exigimos la separación inmediata de Saúl Navarro Smith de su encargo en el DIF Municipal de Guanajuato, pues un servidor público responsable del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes no puede, bajo ningún estándar ético, normalizar la violencia ni promover prácticas que socavan los valores fundamentales que el propio DIF debe garantizar.”

En texto es firmado por Acción Colectiva Socioambiental, Fundación Animare, Movimiento Colibríes de Guanajuato y Confederación por los Derechos de los Animales en México, además de contar con el respaldo del colectivo Tlatzcuacín Rescue, de esta capital.