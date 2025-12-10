5 víctimas mortales en comunidad de Salamanca tras balacera

Salamanca, Guanajuato.- Una mujer y cuatro hombres fueron localizados sin vida en un predio dela comunidad de Santiaguillo de Flores en Salamanca. Las cinco víctimas yacían en un terreno de siembra como resultado de un ataque armado.

Los vecinos de la comunidad reportaron múltiples disparos en la zona y personas heridas. Tras ser notificados, tanto Policía municipal, como Guardia Nacional, las FSPE y Ejército Mexicano acudieron. Los paramédicos registraron a las personas y se dieron cuenta de que ninguna presentaba signos vitales.

Con un acordonamiento del área, se dio aviso a la Fiscalía General y al SEMEFO, que iniciaron con las investigaciones correspondientes. Mientras los elementos de seguridad resguardaban los cuerpos, algunos civiles llegaron a reconocer a las víctimas.

Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada y al parecer, los presuntos responsables no han sido localizados, serán las autoridades quienes se encarguen de aclarar la mecánica de los hechos.