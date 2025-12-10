Desquicia la caravana navideña de Coca Cola el sur de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La avenida Santa Fe multiplicó su embotellamiento cotidiano de las tardes. La fila iba y llegaba hasta el entronque con la carretera a Silao. La dirección hacia Juventino Rosas en el Euquerio Guerrero se convirtió en una gran serpiente de luces mientras en la otra dirección se desarrollaba la Caravana Coca-Cola, que “llenó la capital de magia, color y la emoción de la Navidad con bailes, luces y personajes que maravillaron a familias enteras”, pero a costa de centenares de vehículos atorados en el Diego Rivera, que no fue suficiente para entrar por Paseo de la Presa. Llegar ahí fue otra vuelta de rueda en dirección al centro de la ciudad.

La presidencia municipal presumió “,más de 35 mil personas” que “acudieron a la zona sur para disfrutar de este espectáculo familiar, en el que ocho carros alegóricos, decenas de bailarines y botargas animaron al público, que tomaba fotos y celebrara su paso.

Fueron ocho vehículos que tardaron en pasar unos diez a quince minutos, pero que desde las siete de la mañana afectaron la circulación en la zona de Paso del Norte, por la carretera a Puentecillas, pues ahí fueron estacionados.

Las vallas colocadas por donde fue el trayecto comenzaron en Yerbabuena y terminaron en la entrada al acceso José Chávez Morado. Los que no pudieron regresar temprano a sus casas, se vieron afectados en una zona con fraccionamientos con entre 8 y diez mil pobladores, como son Manantial y Villas de Guanajuato.

Desde las dos de la tarde había personas apostadas en los mejores lugares disponibles, pues en la zona del centro comercial Aläia estaba la tribuna VIP y frente a otro hotel colocaron tribunas sobre la banqueta, que obligaron en ambos casos a que los transeúntes “rodearan vereda”.

De las cinco de la tarde a las ocho de la noche, la ciudad fue un caos desde Paseo de la Presa hasta avenida Santa Fe.

Presume el reporte oficial: “Al ritmo de canciones alusivas a la temporada navideña, con acrobacias y coreografías muy animadas, el contingente compuesto por los carros temáticos: ’Cuento’, ‘Crucero’, ‘Tren’, ‘Piñata, ´’Teatro’, ‘Snow Gloves’, ‘Aurora’, y ‘Trineo’, recorrió el bulevar Euquerio Guerrero, en la zona sur de la capital”.

La “derrama económica” ocurrió con decenas de vendedores ambulantes de “recuerditos” y alimentos que se apostaron a lo largo de las vallas para ofrecer sus productos.

Y ahora vienen los cuestionamientos de cuánto costó al municipio ese evento “familiar y gratuito”, programado para que las y los habitantes de la ciudad “vivan una temporada de paz, alegría y fraternidad”. También están los cuestionamientos por la promoción de una empresa refresquera que produce y vende una mercancía muy cuestionada para la salud. Con razón hay tanto Grinch.