Incendian banco BBVA, OXXO y vehículos en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Incendian banco BBVA, OXXO del asta bandera y un automóvil, en el municipio de Abasolo.

El presidente municipal Job Gallardo informó mediante una red social que las autoridades municipales están atendiendo los tres reportes que se hicieron llegar al número de emergencia sobre los tres incidentes, al parecer derivados de las acciones que se han estado pasando en varios estados del país.

El banco BBVA según reportes de los vecinos informaron que personas con bombas Molotov ingresaron a la instalación bancaria e incendiaron el interior.

Así mismo el OXXO ubicado en la salida a Pastor Ortiz fue incendiado, además varios automóviles.

Las autoridades han recomendado a la población no salir de sus casa y evitar salir a carretera.