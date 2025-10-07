Policías golpean a mujer y le causan fractura de cráneo

San Felipe, Guanajuato.- Una mujer presuntamente, fue golpeada por al menos cuatro policías de San Felipe, además de la participación de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, luego de intentar evitar que detuvieran a su esposo. La pareja al parecer estaba tomando en la vía pública, razón por la que supuestamente iban a detenerlos, aunque se supone que hubo un uso desmedido de la fuerza y la mujer por lesiones se encuentra internada.

Según la información que se dió a conocer en el sitio, Elizabeth, fue sometida por cuatro policías de San Felipe cuando estaba junto a su esposo Manuel y su pequeña hija, todos ellos originarios del poblado Estación Chirimoya.

El matrimonio había llegado para disfrutar del baile de Marca Registrada, pero por la cancelación del evento regresaron con familiares a la calle Insurgentes, donde se encontraban sentados, tomando algunas cervezas afuera de la casa y con música.

Una patrulla que iba pasando por la calle se detuvo y al parecer le preguntaron a Manuel que quien tenía la música, contestando que era él, siendo detenido y esposado por consumir bebidas en la vía pública y a ella por defenderlo.

Sin embargo, como Elizabeth intentó evitar la detención, fue golpeada por los oficiales, hasta sangrarla y por el tipo de heridas, tuvo que ser llevada al hospital C12 de San Felipe, teniendo heridas en la cabeza.

De acuerdo al reporte médico, Elizabeth, presenta traumatismo craneoencefálico sin determinar aún el grado de lesión; la familia de la sanfelipense, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Guanajuato para investigar que ocurrió.