Auto embiste a una res que pastaba cerca de la vialidad Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Una llamada alertó la noche de este lunes a los elementos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB): un coche había chocado en la autopista a Silao, en las inmediaciones del paso a desnivel que conecta Las Teresas con Cervera.

La unidad 08 salió rauda y al llegar al lugar encontraron un auto con severos daños en su frente y dos personas con cierta conmoción, pero sin lesiones. Tras revisarlas sólo se les dio bolillo para el susto, pero aclararon que el daño fue generado por un atropellamiento.

Ahí vieron a la víctima: “un semoviente”, muertito todo el animalito, que cruzó por el asfalto rumbo al más allá con escala en el rastro y el fogón.

Los bomberos revisaron la zona y mitigaron los riesgos.

Los lesionados fueron valorados en “código verde”; esto es: llamar a la grúa para que se llevara el carro y ver que la empresa que administra la autopista cumpla con el seguro.