Auto embiste a una res que pastaba cerca de la vialidad Silao

La res murió en el acto ocurrido en las inmediaciones del paso desnivel que conecta Las Teresas con Cervecera, por su parte; tripulantes del vehículo no resultaron lesionados

Redacción Notus7 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Una llamada alertó la noche de este lunes a los elementos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB): un coche había chocado en la autopista a Silao, en las inmediaciones del paso a desnivel que conecta Las Teresas con Cervera.

La unidad 08 salió rauda y al llegar al lugar encontraron un auto con severos daños en su frente y dos personas con cierta conmoción, pero sin lesiones. Tras revisarlas sólo se les dio bolillo para el susto, pero aclararon que el daño fue generado por un atropellamiento.

Ahí vieron a la víctima: “un semoviente”, muertito todo el animalito, que cruzó por el asfalto rumbo al más allá con escala en el rastro y el fogón.

Los bomberos revisaron la zona y mitigaron los riesgos.

Los lesionados fueron valorados en “código verde”; esto es: llamar a la grúa para que se llevara el carro y ver que la empresa que administra la autopista cumpla con el seguro.

