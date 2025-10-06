Persecución en Manantial: avienta patrulla y detiene a dos presuntos ladrones de moto

Guanajuato, Gto.- La malas lenguas le dicen “Malandrial” en vez de “Manantial”; la noche de este domingo se demostró por qué; durante casi 10 minutos dos jóvenes se metieron en una moto al asentamiento para huir de la policía: en la calle Camécuaro la unidad los alcanzó, los empujó e hizo caer. Ambos fueron detenidos. Al lugar llegaron sus familiares para intimidar con grabaciones a los policías y la madre de uno de ellos fue detenida por insultar a los uniformados.

El suceso es parte de lo registrado en las últimas 24 horas: la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cinco personas en diferentes hechos, por la posesión de presunta droga y por conducir motocicletas con reporte de robo.

La acción que culminó en Manantial comenzó pasadas las ocho de la noche, sobre la Avenida Santa Fe, policías municipales vieron a dos jóvenes que viajaban en una motocicleta y sin casco, sin luces y en sentido contrario sobre la banqueta.

Al marcarles el alto, emprendieron la huida y entraron al fraccionamiento por la caseta norte y durante varios minutos hubo una persecución por calles del asentamiento. Los de la moto, de 18 y 23 años, piloto y copiloto, respectivamente, fueron alcanzados en la calle Camécuaro. La patrulla los empujó y se fueron contra un auto que estaba en su cochera.

El pasajero corrió hacia el norte en intento de escapar, pero fue detenido, en tanto que su compañero rodó hasta la casa siguiente y se golpeó contra otro vehículo. Intentó entrar a la finca, pero le cerraron la puerta. Regresó por la moto y fue detenido por los uniformados.

Cuando era sometido gritó para que lo auxiliaran, pues ya para entonces amistades y parientes seguían a la patrulla en motocicletas. No participaron, pero grabaron el momento de la detención, mientras el detenido lanzaba gritos de auxilio y señalaron que hubo abuso policial.

Minutos después llegó la madre de uno de los detenidos, quien también reclamó que “esas no son formas de detenerlo” y amenazó con mostrar el video del supuesto abuso a “Alejandro”, en alusión al expresidente municipal Alejandro Navarro.

Al invadir el área de detención e insultar y amenazar con denunciar públicamente a los uniformados, también fue detenida. Al igual que su hijo, la mujer es residente del fraccionamiento.

Al verificar el estatus de la motocicleta en el sistema, se confirmó que contaba con reporte de robo del 12 de septiembre de 2023. Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los trámites y procedimientos correspondientes.

Otros hechos

En el fraccionamiento Villas de Guanajuato, la Policía Preventiva ubicó a dos personas causando molestias. Al realizarles una revisión preventiva, se localizó en posesión de uno de ellos una caja

con 30 pastillas de clonazepam y un envoltorio con presunta marihuana, motivo por el que fue asegurado un masculino de 27 años.

En otra acción, sobre la calle Alhóndiga, los oficiales detectaron un fuerte olor con las características de la marihuana cerca de un contenedor de basura. En el lugar se encontraban un hombre y una mujer; el hombre arrojó un objeto a una alcantarilla al notar la presencia policial, y al ser cuestionado se mostró renuente, por lo que fue detenido por falta administrativa.

Durante la revisión, la mujer arrojó una mochila bajo un vehículo, dentro de la cual se localizaron bolsas con presunta droga cristal y marihuana. La mujer, de 24 años, fue asegurada.

En la zona de la Presa de la Olla, se ubicó a un joven de 19 años, originario de Celaya, manipulando una motocicleta. Al realizar una revisión preventiva conforme a protocolos, el joven dijo no contar con documentos que acreditaran su propiedad, al señalar que se la había vendido un amigo de León. Tras revisar los datos de la motocicleta en el sistema, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente del 22 de julio de 2025, por lo que fue asegurado junto con la motocicleta.