Policías de Pénjamo denuncian desde acoso sexual a…

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de la policía municipal de Pénjamo se manifestaron para exigir la destitución del actual comandante Antonio Raya.

La solicitud es hacia el Presidente municipal Juan José García López, los elementos de seguridad han confirmado fuertes agresiones hacia ellos y hacia la ciudadanía del municipio.

Una mujer, elemento de la policía declaró lo siguiente “Esta persona no la queremos como mando, como representante de nosotros los policías, ya que sus abusos han sido extremos con la gente, hemos traído a gente injustificadamente a las celdas, por artículos que no son, hacia mi persona me ha golpeado y me ha acosado sexualmente, no somos mujer de él, somos mujeres nuestras.”

Entre las tantas acusaciones de acoso sexual, despido injustificado, acoso laboral, abuso de autoridad y ciudadanos detenidos injustificadamente los elementos seguirán con la manifestación.

Los agentes señalan que en este momento no laborarán hasta que sea retirado de su cargo el comandante.