Policía municipal de Salamanca fue asesinado camino a Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un comandante de la policía municipal de Salamanca fue asesinado en las inmediaciones del destacamento de la Guardia Nacional sección Caminos, en el municipio de Irapuato, sobre la carretera federal.

El policía identificado como Juan David González, comandante del cuerpo policiaco, quien salió del servicio y se dirigía hacia la ciudad de Irapuato, fue baleado en la carretera a la entrada al municipio, el cuerpo del agente terminó rendido sobre la carretera.

Al parecer la víctima era perseguida desde Salamanca y fue alcanzada justo debajo del puente del libramiento sur, en donde recibió varios disparos que terminaron con su vida.

Inmediatamente se dio una movilización policíaca en donde participaron policías municipales y guardias nacionales, quienes acordonaron la zona y desviaron el tráfico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del policía asesinado; tampoco si hay personas detenidas, el cuerpo del agente fallecido fue enviado al Servicio Médico Forense donde se le practicarán los exámenes de ley.