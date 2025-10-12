Policía municipal de Salamanca fue asesinado camino a Irapuato

El ataque armado en contra del oficial se perpetró sobre la carretera federal, frente a base de la Guardia Nacional

Redacción Notus12 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un comandante de la policía municipal de Salamanca fue asesinado en las inmediaciones del destacamento de la Guardia Nacional sección Caminos, en el municipio de Irapuato, sobre la carretera federal.

El policía identificado como Juan David González, comandante del cuerpo policiaco, quien salió del servicio y se dirigía hacia la ciudad de Irapuato, fue baleado en la carretera a la entrada al municipio, el cuerpo del agente terminó rendido sobre la carretera.

Al parecer la víctima era perseguida desde Salamanca y fue alcanzada justo debajo del puente del libramiento sur, en donde recibió varios disparos que terminaron con su vida.

Inmediatamente se dio una movilización policíaca en donde participaron policías municipales y guardias nacionales, quienes acordonaron la zona y desviaron el tráfico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del policía asesinado; tampoco si hay personas detenidas, el cuerpo del agente fallecido fue enviado al Servicio Médico Forense donde se le practicarán los exámenes de ley.

Redacción Notus12 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información