Policía estatal detiene a Gabito Ballesteros en Querétaro

Querétaro.- La presentación del cantante Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera de Querétaro terminó abruptamente la noche del viernes, luego de que autoridades suspendieran su concierto por interpretar canciones que, presuntamente, no estaban incluidas en el repertorio autorizado.

De acuerdo con el Comité Organizador de la feria, antes del espectáculo el artista entregó una lista de canciones que fue revisada y aprobada por las autoridades. En ella se excluyeron expresamente los temas considerados como apología del delito, conforme a las disposiciones vigentes en Querétaro.

Sin embargo, durante su presentación, Ballesteros interpretó una primera canción que no estaba autorizada, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino y lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle el acuerdo.

El cantante regresó al templete y posteriormente interpretó “AMG”, situación que provocó que las autoridades suspendieran definitivamente el espectáculo y cortaran el sonido.

Después de la cancelación, el intérprete realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, donde mostró que su camioneta estaba siendo enganchada por una grúa mientras él permanecía a bordo, rodeado por elementos policiales.

Durante la transmisión, el cantante manifestó su inconformidad por la intervención de las autoridades y señaló que desconocía hacia dónde sería trasladado. También se reportó la presencia de integrantes de su equipo de trabajo durante el operativo.