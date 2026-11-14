Matan a David y dejan 2 heridos durante ataque armado en El Cubo, Pénjamo

La agresión ocurrió la noche del viernes sobre el bulevar Degollado, a un costado de una gasolinera

Redacción Notus14 noviembre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Un hombre sin vida y dos personas lesionadas fue el saldo de un ataque armado registrado la noche en la zona conocida como El Cubo, sobre el bulevar Degollado, en el municipio de Pénjamo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:55 de la noche, a las afueras de un establecimiento comercial ubicado junto a una gasolinera. Tras escucharse varias detonaciones de arma, comerciantes y transeúntes alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como cuerpos de emergencia. Al revisar a las víctimas, los socorristas confirmaron que un hombre identificado como David ya no contaba con signos vitales, mientras que otras dos personas presentaban heridas por proyectil de arma.

Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica, mientras que la zona quedó acordonada para preservar los indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaría las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima mortal ni información sobre los responsables del ataque.

Redacción Notus14 noviembre, 2026

Redacción Notus

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