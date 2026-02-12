Policía capitalina detiene a 3 miembros de estudiantina, “echaban trago”

Guanajuato, Guanajuato.- Como parte de las acciones permanentes de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 29 elementos de la Policía Municipal, concluyeron el curso de actualización “Introducción a las metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa en materia de seguridad pública”, capacitación orientada a mejorar la toma de decisiones operativas mediante el análisis de información y el uso de evidencia.

Y el primer fruto de ese curso fue la detención de tres integrantes de una estudiantina que echaban trago en la Plaza de los Ángeles.

La presidencia municipal informó que en el curso participaron 25 miembros de la Policía de Investigación y cuatro elementos del municipio de Purísima del Rincón.

La formación académica se desarrolló con base en los cuatro ejes estratégicos de la Red Nacional de Analistas en Seguridad Pública (RNA): ciencia de datos, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y diseño de intervenciones, pilares que permiten fortalecer la planeación, ejecución y evaluación de acciones policiales.

El curso tuvo como propósito central desarrollar capacidades de gestión, integración y análisis de información, a fin de diseñar e implementar intervenciones policiales basadas en evidencia, contribuyendo así a una actuación más eficiente, objetiva y orientada a la prevención del delito.

También reforzaron conocimientos relacionados con la construcción y estandarización de bases de datos, el uso de herramientas estadísticas y geoespaciales, la aplicación de metodologías cualitativas en el análisis de fenómenos delictivos y la evaluación de intervenciones policiales, elementos clave para una seguridad moderna y cercana a la ciudadanía.

Esa capacitación de alto nivel dio como resultado la detención de tres hombres señalados por consumir bebidas alcohólicas en la en la Plaza de los Ángeles.

Elementos de la corporación realizaban labores de seguridad y vigilancia, cuando junto a la fuente de la plaza observaron a los tres hombres que vestían trajes de pantalones y mangas de camisa abombados y listones de colores. Fue entonces que aplicaron los conocimientos obtenidos en la materia de observación metodológica cuantitativa y cualitativa.

Las lecciones de inteligencia policial les permitieron deducir que se trataba de integrantes de una de las estudiantinas que ofrecen sus servicios a turistas.

Los policías llegaron hasta el grupo y aplicaron técnicas de control para evitar una probable fuga. Un trabajo de laboratorio portátil, al ver que los envases que sostenían en sus manos decían “Corona” y “Bacardí”, supieron que se trataba de bebidas embriagantes. Tras una prueba empírica, los elementos policiales confirmaron que se trataba de bebidas embriagantes, por lo que procedieron a actuar de acuerdo con los protocolos reglamentarios establecidos en el Bando de Policía y Buen Gobierno:

Se les leyeron sus derechos e informó que cometían una falta administrativa. Los trasladaron ante el Oficial Calificador en turno, además de dar aviso al área de Fiscalización y Control para el procedimiento correspondiente.

Los tres detenidos fueron colocados en los muros de barandilla y se les tomó fotografía para que la ciudadanía sepa del peligro que corren de que pedirían una canción y los de la estudiantina andarían tan ebrios que no podrían complacerles.

De esta manera la capacitación que los elementos de la policía municipal reciben se aplican para aplicar la ley.