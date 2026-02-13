Balacera en vulcanizadora de Pénjamo, deja 1 muerto y 2 lesionados

Pénjamo, Guanajuato

Un trabajador de una vulcanizadora en Pénjamo, fue asesinado a balazos y dos personas más resultaron lesionadas. El ataque a balazos ocurrió en la carretera La Herradura, entre las comunidades El Pedregal de Arriba y El Pedregal de Abajo.

Según la información que se dio a conocer hasta el momento, alrededor de las 4 de la tarde, fue reportado a través del 911 que tres hombres habían resultado lesionados, tras una balacera al interior de una vulcanizadora.

Hombres armados llegaron en un automóvil, se bajaron y sin mediar palabra comenzaron a disparar hacia el negocio, acto seguido huyeron.

Socorristas de la Cruz Roja llegaron a brindar los primeros auxilios a las personas, sin embargo por el tipo de lesiones una de las víctimas perdió la vida en el lugar; los otros dos uno de ellos identificado como el dueño del lugar y otro trabajador, fueron llevados al hospital para poder estabilizarlos.

La zona fue acordonada por peritos de las Fiscalía de Guanajuato y abrir una carpeta de investigación a fin de poder dar con el paradero de los presuntos responsables.