Balacera en vulcanizadora de Pénjamo, deja 1 muerto y 2 lesionados

El hecho ocurrió en la en la carretera La Herradura, entre las comunidades El Pedregal de Arriba y El Pedregal de Abajo

Redacción Notus12 febrero, 2026

Pénjamo, Guanajuato

Un trabajador de una vulcanizadora en Pénjamo, fue asesinado a balazos y dos personas más resultaron lesionadas. El ataque a balazos ocurrió en la carretera La Herradura, entre las comunidades El Pedregal de Arriba y El Pedregal de Abajo.

Según la información que se dio a conocer hasta el momento, alrededor de las 4 de la tarde, fue reportado a través del 911 que tres hombres habían resultado lesionados, tras una balacera al interior de una vulcanizadora.
Hombres armados llegaron en un automóvil, se bajaron y sin mediar palabra comenzaron a disparar hacia el negocio, acto seguido huyeron.

Socorristas de la Cruz Roja llegaron a brindar los primeros auxilios a las personas, sin embargo por el tipo de lesiones una de las víctimas perdió la vida en el lugar; los otros dos uno de ellos identificado como el dueño del lugar y otro trabajador, fueron llevados al hospital para poder estabilizarlos.

La zona fue acordonada por peritos de las Fiscalía de Guanajuato y abrir una carpeta de investigación a fin de poder dar con el paradero de los presuntos responsables.

Redacción Notus12 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información