Policía canina de Pénjamo finaliza reporte de maltrato animal

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de la Policía Canina de la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo constataron este viernes que el perrito que había sido reportado en redes sociales por presunto maltrato, al encontrarse amarrado al exterior de un taller mecánico sobre la carretera federal 37, ya no se localiza en el sitio señalado, al haber sido reubicado por su propietario.

De acuerdo con información oficial, el seguimiento a este caso se inició desde el pasado 13 de diciembre, fecha en la que se generó el primer reporte ciudadano.

En aquella ocasión, efectivos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar y realizaron un exhorto al propietario a fin de que mejorara las condiciones en las que se encontraba el can.

Este viernes 26 de diciembre, personal de la corporación llevó a cabo una nueva visita de seguimiento en el punto referido, ubicado en el entronque de la carretera federal 90 con la carretera federal 37, a la altura de un taller mecánico y eléctrico.

Durante la inspección, el propietario informó a los oficiales que el perro que permanecía atado al exterior del negocio fue trasladado a su domicilio, con el objetivo de evitar conflictos y señalamientos.

La autoridad municipal indicó que, tras la verificación, no se registraron novedades por lo que se da por cerrado el reporte que se generó a través de las redes sociales