Encuentro de futbol entre Migrantes y Presidencia Municipal de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- En un ambiente de convivencia, identidad y reencuentro, se llevó a cabo el tradicional encuentro de futbol entre el Equipo de los Migrantes y el Equipo de la Presidencia Municipal, un evento que tiene como objetivo dar la bienvenida a los connacionales que regresan al municipio, algunos de ellos después de varios años de ausencia.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, Yozajamby Molina, quien estuvo acompañada por integrantes del Ayuntamiento y de la administración municipal, refrendando el reconocimiento y respeto que el municipio tiene hacia la comunidad migrante, considerada un pilar fundamental para el desarrollo de Pénjamo.

Durante el acto protocolario, en representación de los migrantes, Arturo González y Jaime Pérez agradecieron la apertura y el recibimiento por parte de las autoridades municipales, y aprovecharon el espacio para solicitar la colocación de un Monumento al Migrante, como símbolo del esfuerzo, sacrificio y aportaciones que realizan los penjamenses que han tenido que dejar su tierra en busca de mejores oportunidades.

En su mensaje, la alcaldesa Yozajamby Molina dio la bienvenida a los migrantes y aseguró que ya se trabaja en un proyecto para la consolidación de la Glorieta del Migrante, la cual quedará como un legado para las nuevas generaciones y como un reconocimiento permanente al trabajo y la perseverancia de quienes dejaron atrás a sus familias y su comunidad.

“Ese va a ser un precedente para que se replique en muchos municipios de toda la República. Bienvenidos a su casa; aquí siempre van a ser bien recibidos”, expresó la presidenta municipal.

Tras la finalización del encuentro futbolero, en el que el equipo de la Presidencia Municipal se alzó con el triunfo, jugadores, familias y asistentes disfrutaron de una convivencia familiar en el Estadio Pablo Herrera, fortaleciendo los lazos entre autoridades y la comunidad migrante.