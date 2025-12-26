Obliga caos vehicular a dejar sin funcionamiento semáforos

Guanajuato, Guanajuato.- Las quejas ciudadanas por el caos generado al poner en funcionamiento los semáforos colocados en la avenida Santa Fe -y otras vialidades del sur de la ciudad- obligó a que el gobierno municipal los regresara a su estatus de luces preventivas. Sin embargo, será cuestión de tiempo para que vuelvan a cumplir su función una vez que se reprogramen.

La semana pasada comenzaron a funcionar los semáforos en varios cruces del sur de la ciudad, entre ellos, los ubicados frente al auditorio de la Yerbabuena, otra zona del boulevard Euquerio Guerrero y otros a lo largo de la avenida Santa Fe. Los más caóticos fueron los del cruce en el que confluyen el acceso a la caseta de cobro ubicada en la zona, el acceso y salida al fraccionamiento Santa Fe y asentamientos de la zona y el camino que lleva a la comunidad de Cervera.

El tránsito vehicular cotidiano es lento, pero fluido, limitado por los 12 topes que regulan la circulación por avenida Santa Fe. Sin embargo, con los semáforos el congestionamiento aumentó: en dirección a la caseta, la fila de autos llegó hasta el cruce con Alfredo Dugés, junto a la Universidad Santa Fe, con una longitud de más de 900 metros. Del sentido de la caseta y la vialidad que conecta a la carretera libre a Silao y el libramiento de Las Teresas, la fila se extendió por más de 600 metros e hizo más lento el acceso a la ciudad a los automotores procedentes de la autopista.

Elementos de Tránsito Municipal observan el flujo vehicular, al igual que las cámaras del C-4, en lo que se informó será para hacer ajustes y mejorar el sistema.

Los nuevos semáforos son parte de una inversión de 58 millones de pesos que ha sido cuestionada por oposición y sectores de urbanistas.

Anterior a ese proyecto, habían sido instalados semáforos en el cruce de la nueva vialidad a Villas de Irapuato con la carretera a Puentecillas, en las inmediaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El 24 de mayo pusieron a funcionar los semáforos. El resultado filas de autos que prolongan hasta la sede del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Hasta ahora, el tránsito vehicular es menos lento que con los semáforos.

Se esperaba que con los semáforos hubiera mayor fluidez, pero no resultó así. El semáforo en dirección Puentecillas-Yerbabuena duraba sólo 25 segundos en verde, en tanto que en rojo superaba el minuto con 15 segundos debido a que hay un sistema de vueltas a la izquierda que hacía lento el cruce.

También mantuvieron una serie de cinco topes que hace más lenta la circulación, pues sirven de reductores para que los vehículos entren y salgan de las oficinas de la SEG. Finalmente, optaron por dejarlos sólo con luces preventivas y la circulación se mantiene lenta

Por la tarde ya todo estaba como antes de la instalación de los semáforos. El departamento técnico de la presidencia municipal tiene la última palabra.