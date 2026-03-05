“Polémica en Guanajuato”: piden frenar Scary Movie 6 por su contenido para nuevas generaciones

Guanajuato.- La llegada de una nueva entrega de la saga Scary Movie 6 a los cines ha generado polémica en redes sociales, donde usuarios de distintos grupos digitales del estado comenzaron a pedir que la película no sea proyectada en salas de Guanajuato.

La discusión surgió principalmente en comunidades locales de Facebook y otras plataformas, donde algunas personas consideran que el contenido de la cinta, conocido por su humor irreverente y parodias de películas de terror, podría no ser adecuado para las nuevas generaciones.

Entre los comentarios publicados, algunos usuarios incluso han planteado la posibilidad de enviar una carta al gobierno estatal para solicitar que las autoridades analicen el tema y revisen si la película debería exhibirse en los cines del estado.

La franquicia Scary Movie, que inició en el año 2000, es conocida por su estilo de comedia que parodia películas de terror y fenómenos de la cultura popular, utilizando humor exagerado y referencias directas a otras producciones cinematográficas.

Hasta el momento no existe una postura oficial por parte del gobierno estatal ni de las cadenas de cine sobre esta petición, por lo que el debate continúa principalmente en redes sociales entre quienes apoyan la idea de limitar su proyección y quienes consideran que la decisión de ver o no la película debería quedar en manos del público.

El estreno de la nueva película de la saga está previsto para 2026, lo que ha provocado que la conversación en internet aumente entre usuarios que discuten si este tipo de contenidos deberían mantenerse en cartelera o no.