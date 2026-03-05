Alcaldesa de León está muy cerca de irse a MORENA

La fotografía publicada por José Luis Manríquez Hernández, dejó entrever que su “amiga” Ale Gutiérrez, actual presidenta municipal de León, ya tiene un acercamiento serio con la 4T

Esaú González Follow on X 5 marzo, 2026
Izquierda: Alan León, centro: Alejandra Gutiérrez alcaldesa de León, derecha: José Luis Manríquez.

León, Guanajuato.- El de la Izquierda Alan León el posible candidato a la presidencia de Alejandra Gutiérrez alcaldesa aún panista de León y del otro lado José Luis Manríquez un ex pianista que después de haber sido Subsecretario que se fue a MORENA, porque “no le dieron la diputación” en su momento.

La fotografía publicada por José Luis Manríquez Hernández, no sólo dejó entrever que su “amiga” Ale Gutiérrez, actual presidenta municipal de León, ya tiene un acercamiento serio con la llamada Cuarta Transformación, sino que visiblemente ya estarían trabajando en el que pudiera ser el próximo candidato morenista para la ciudad del zapato.

En la gráfica en la que aparecen muy sonrientes y Manríquez dice “Hoy tuve la oportunidad de saludar a dos amigos”, puede reflejar que van apoyar a José Luis para alcalde de MORENA, es decir, estarían dejando al PAN o bien pretenden hacer equipo y bloque para formar proyecto en común, aunque o es MORENA o es MORENA.

Hay que recordar que José Luis Manrique, se unió al partido Morena después de renunciar al Partido Acción Nacional en el que estuvo durante 15 años dejando su cargo en la Secretaría de Gobierno de Guanajuato.

Director General, Periodista y Columnista de Periódico Notus.

