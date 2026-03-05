Conmemoran el Día Internacional de la Mujer en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal de Cuerámaro llevó a cabo una conferencia dirigida a reflexionar sobre el papel, la fortaleza y el propósito de vida de las mujeres en la sociedad.

La actividad fue organizada a través del Instituto de la Mujer Cueramarense, donde se presentó la conferencia Mujeres con fuerza, sentido y propósito, impartida por la psicóloga Marian Anahí Aguilar Tena, quien invitó a las asistentes a reconocer su valor personal y fortalecer su proyecto de vida.

Durante el encuentro se generó un espacio de reflexión y diálogo enfocado en la importancia de que las mujeres desarrollen confianza en sí mismas, identifiquen su propósito y continúen impulsando su participación activa en distintos ámbitos de la sociedad.

El evento contó con la presencia del presidente municipal de Cuerámaro, Humberto Hernández Profe Beto, quien acudió acompañado de integrantes del Ayuntamiento para respaldar las actividades conmemorativas.

Autoridades municipales señalaron que con este tipo de acciones se busca reconocer el papel fundamental de las mujeres en la comunidad, además de promover entornos de igualdad, respeto y bienestar integral.

La administración municipal destacó que continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo y la participación de las mujeres, especialmente en fechas significativas como el 8 de marzo, cuando se reflexiona sobre los avances y retos pendientes en materia de igualdad.