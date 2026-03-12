“Poder ofensivo” Freseras refuerza plantel y se alistan para iniciar la temporada

Irapuato, Guanajuato.- El club Freseras de Irapuato, anunció la incorporación de las jugadoras estadounidenses Lianna Tillman y Selena Lott como refuerzos para encarar la Temporada 4 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.

La directiva del equipo informó que ambas jugadoras cuentan con una sólida trayectoria en el baloncesto universitario de Estados Unidos, además de experiencia profesional internacional, cualidades que buscan fortalecer el plantel que representará a Irapuato en la temporada 2026.

Lianna Tillman llega al conjunto fresero tras una destacada carrera universitaria con Sacramento State Hornets women’s basketball, donde en 2022 fue reconocida como Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Big Sky Conference, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia del programa en obtener este galardón.

Durante la temporada 2021–2022 registró promedios de 20.4 puntos y 6.2 asistencias por partido, cifras que la colocaron entre las jugadoras más destacadas del baloncesto universitario dentro de la NCAA Division I, al ubicarse dentro del top 20 nacional en ambas categorías.

Tras concluir su etapa universitaria, Tillman inició su carrera profesional en ligas internacionales de Europa y África, donde se consolidó como una jugadora dinámica capaz de influir en el juego tanto en anotación como en la generación ofensiva.

Por su parte, Selena Lott llega con experiencia en la WNBA, luego de formar parte del roster de las Minnesota Lynx en 2021.

Durante su paso por el programa universitario de Marquette Golden Eagles women’s basketball, Lott superó la barrera de los mil puntos en su carrera dentro de la NCAA, consolidándose como una de las jugadoras ofensivas más importantes del equipo.

Con estas incorporaciones, Freseras busca fortalecer su plantilla de cara al próximo torneo, apostando por talento internacional para competir en la liga y representar a la ciudad de Irapuato en el baloncesto profesional femenil de México.