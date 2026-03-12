Entregan constancias a 400 irapuatenses tras concluir cursos de capacitación

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de habilidades y la capacitación para el trabajo, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), encabezado por su director general, Salomón Ceballos Ochoa y la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, llevaron a cabo la entrega de constancias a 400 personas que concluyeron diversos talleres y cursos de formación en áreas como masoterapia, decoración con globos, carpintería básica, maquillaje profesional, repostería y mantenimiento de sillas de ruedas.

Entre las y los beneficiarios se encuentran madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores provenientes de diversas colonias y comunidades del municipio, quienes ahora cuentan con nuevas herramientas para mejorar su economía familiar.

Estas acciones forman parte del programa “Empleo para Todos”, mediante el cual el Gobierno Municipal de Irapuato y el IECA trabajan de manera coordinada para fortalecer habilidades que permitan a las y los participantes generar ingresos, emprender y apoyar a sus familias.

Durante su mensaje, Salomón Ceballos Ochoa destacó el compromiso del Gobierno Municipal con la capacitación, al señalar que Irapuato es uno de los municipios que más impulsa la formación para el trabajo, además de reconocer el esfuerzo de mujeres y hombres de comunidades y colonias del municipio que decidieron invertir su tiempo en fortalecer sus habilidades.

El titular del IECA subrayó que, en muchas ocasiones, un taller o curso representa el punto de partida para acceder a mejores oportunidades laborales. “En el IECA creemos que capacitarse es sembrar oportunidades de emprendimiento, de autosuficiencia y de desarrollo para las familias y las comunidades”, expresó.