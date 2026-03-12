Guanajuato registra menor número de casos de sarampión en el país

Guanajuato, Gto.- Guanajuato se consolida como el estado con el menor índice de casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud de Guanajuato destaca por aplicar arriba de medio millón de vacunas contra esta enfermedad.

En el estado se han registrado este 2026 un total de 7 casos de sarampión, para sumar 11 en total desde que inició la emergencia sanitaria a nivel nacional en el año 2025.

Esta cifra posiciona a Guanajuato en último lugar por entidad federativa en el plano nacional, en cuanto a la menor cantidad de casos registrados de sarampión.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que los casos han sido atendidos de manera oportuna y bajo vigilancia epidemiológica, lo que ha permitido mantener el control de más casos.

Actualmente se cuenta con más de 300 mil dosis disponibles en los Centros de Salud, además de que continúan llegando biológicos para reforzar la cobertura, aunque se extiende la invitación a revisar esquemas de vacunación y, en caso necesario, acudir a completar las dosis correspondientes en Centros de Salud de la Gente.

La inmunización es la vía más efectiva para prevenir un contagio por sarampión, sumando más de medio millón de dosis aplicadas contra esta enfermedad en los Centros de Salud de la Gente, y en campañas especiales como la instalación de macrocentros de vacunación.

Es así como Guanajuato mantiene una vigilancia epidemiológica permanente y continúa avanzando en la protección de la población mediante la vacunación universal.

Las vacunas disponibles contra el sarampión son la triple viral (SRP) y la doble viral (SR). Se aplican desde los seis meses de edad con la dosis cero, y posteriormente a los 12 y 18 meses, así como a los 6 años.

Las personas menores de 49 años que no tengan certeza de haber sido vacunadas pueden solicitar su aplicación, además se hace un llamado a quienes vayan a salir fuera de Guanajuato por el próximo periodo vacacional a solicitar la vacuna si no cuentan con esquemas completos, para evitar contagios en zonas de alta propagación.