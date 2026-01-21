Plaza Gran Aria, muy bonita… pero y el Estacionamiento

Irapuato, Guanajuato.- Pese a que pudiera considerarse una de las plazas de mayor crecimiento en el menor tiempo desde su apertura, el estacionamiento que tiene ya “parece” un campo de fútbol de tierra o a lo mejor peor: Plaza Gran Aria.

Aunque la Plaza Gran Aria es privada, ofrece servicios públicos con las tiendas que existen en este punto de Irapuato, en el que se ubica Coppel, Walmart Norte, KFC por mencionar algunas de las marcas que hay en la plaza.

Apenas el 9 de noviembre del año 2023, fue inaugurada de manera formal la plaza, es decir, tiene apenas poco más de dos años que fue abierta comenzando a operar tiendas de autoservicio y departamentales.

A la fecha siguen varios locales comerciales sin rentarse, otros han sido abiertos y especialmente el estacionamiento, pudiera señalarse que opera en pésimas condiciones para un espacio supuestamente de gran movimiento económico.