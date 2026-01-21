Birriería El Bolis y Margarita una mujer de antaño

Irapuato, Guanajuato.- Para Margarita de 85 años de edad, brindar un servicio amable, cálido y especialmente de mucha atención, sigue siendo una de las cosas más importantes para la clientela que llega a la “Birriería El Bolis” en el llamado corazón de Irapuato: Mercado Miguel Hidalgo.

Margarita una mujer “chapada a la antigua”, es decir, trabajadora, servicial, alegre y muy atenta como ella misma se ha descrito por su carácter, ha logrado seguir al frente junto a sus familiares de una birriería tradicional de la localidad, con poco más de 50 años.

La irapuatense, recordó que su esposo Antonio Flores apodado El Bolis, fue el iniciador del proyecto, aunque desafortunadamente murió; ya hace más de dos décadas ella y sus hijos tuvieron que estar a cargo de la venta, de la atención y de dar continuidad al negocio de El Bolis.

Pese a la edad que ostenta, Margarita a diario es la “primer mesera”; ella luego, luego invita a las personas a sentarse en una de las mesas que hay en el mercado, les ofrece caldito de consomé gratis en la compra de la birria de chivo y comienza a traer las salsas, las servilletas y los limones en la mesa.

Margarita aunque dijo que ya no cuenta con las mismas fuerzas, sigue siendo feliz, sigue de pie, porque es algo que disfruta, es un negocio que le agrada y que la hace volver a recordar a su esposo “El Bolis”.