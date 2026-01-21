Abasolo impulsa al campo con entrega de mochilas aspersoras eléctricas

Abasolo, Guanajuato.- La Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario del Municipio de Abasolo llevó a cabo la entrega del Programa Mochilas Aspersoras Eléctricas, con el objetivo de fortalecer las actividades agrícolas y mejorar las condiciones de trabajo de productores del sector rural.

La jornada fue encabezada por el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, M.V.Z. Ulises González Solache, quien dio la bienvenida a las y los asistentes, destacando que este programa busca incrementar la productividad en el campo, reducir tiempos y esfuerzo en la aplicación de agroquímicos y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Durante el evento se realizó una entrega simbólica de mochilas aspersoras eléctricas, seguida de la entrega total de los equipos, beneficiando a 294 personas de 79 comunidades de Abasolo. En representación de las y los beneficiarios, la C. Consuelo Martínez Guerrero dirigió unas palabras de agradecimiento, reconociendo el apoyo brindado para fortalecer las labores del campo. Asimismo, se contó con la presencia de integrantes del Ayuntamiento, quienes acompañaron esta importante acción en favor del desarrollo rural de Abasolo.

La inversión total destinada a este programa fue de $279,300 pesos de recurso municipal, permitiendo beneficiar a productoras y productores del sector rural y fortaleciendo las acciones para mejorar la productividad del campo en Abasolo.

El Gobierno de Abasolo continúa trabajando para impulsar iniciativas que generen mejores oportunidades y contribuyan al desarrollo del sector rural en nuestro municipio.