Reubican sede del Registro Civil 01 en Silao

Silao, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente fortalece la calidad en la atención y servicio a la población guanajuatense. Por ello, anuncia el cambio de la sede del Registro Civil 01 en el municipio de Silao, con la finalidad de brindar a la ciudadanía un servicio con mayor calidad y calidez.

A partir de hoy 7 de enero del 2026, la Oficialía de Registro Civil en el municipio de Silao fue reubicada de la calle 5 de mayo #13, Zona Centro a su nuevo domicilio ubicado en calle Obregón #57, Zona Centro.

El Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, realizó un recorrido en dicha oficina, en donde destacó a los usuarios que la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha hecho hincapié para que en el Gobierno de la Gente se brinde a las y los ciudadanos una atención de primera calidad, con espacios dignos, accesibles y acordes a la necesidad de cada municipio.

“Primero quiero darles la bienvenida a estos espacios, que ahora son lugares muy adecuados, bonitos y renovados, en donde las y los ciudadanos deberán ser atendidos como se merecen, con mayor fluidez y calidad”, dijo el Secretario de Gobierno.

En esta nueva sede también se brinda atención en defensoría pública en materia civil y familiar, y además la ciudadanía podrá realizar trámites como: asentamiento de registros de nacimiento, matrimonios y defunciones, anotaciones marginales, CURP, aclaraciones, reconocimientos, entre otros, en un horario de atención de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes, además de guardias para registro de defunción los fines de semana en un horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

Cabe resaltar que la ciudadanía en Silao también cuenta con los servicios del Registro Civil en las oficialías ubicadas en Comanjilla, Bajío de Bonillas, La Aldea, Puerto Interior, Hospital General de Silao e INGUDIS Cerevi.