Pirotecnia, foco de contaminación en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y fortalecer la atención a posibles emergencias ambientales, la Procuraduría Ambiental en Irapuato mantiene labores de inspección y vigilancia de manera coordinada con diversas áreas del municipio, principalmente con Protección Civil, ante el incremento de riesgos durante la temporada de fiestas decembrinas.

Autoridades informaron que uno de los principales factores de contaminación en estas fechas es la quema de pirotecnia, práctica que además representa un riesgo para la salud pública. En este sentido, se reiteró que en Irapuato no existe un espacio autorizado para la venta de pirotecnia, por lo que Protección Civil Municipal implementa operativos constantes para el decomiso de estos artefactos. Como referencia, durante el ciclo de fiestas del año pasado se aseguraron más de 20 mil unidades.

A pesar de que actualmente no se tienen registros de denuncias por venta o uso de pirotecnia a través de los números 072 y 911, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para difundir estos canales de reporte, a fin de que las áreas de seguridad puedan atender oportunamente los avisos y contener la comercialización ilegal.

De igual manera, se informó que existe una coordinación permanente entre las dependencias municipales relacionadas con la atención a emergencias, movilidad y protección civil, bajo un protocolo denominado “fase preventiva”, el cual se activa cuando se detecta un riesgo para la salud pública derivado de emisiones contaminantes. A través de este mecanismo se implementan acciones operativas para mitigar los efectos y se mantiene informada a la población mediante redes sociales oficiales, especialmente en lo relacionado con la calidad del aire.

Actualmente, Irapuato cuenta con tres estaciones de monitoreo de calidad del aire: una ubicada en la zona norte, en la secundaria oficial; otra en la zona centro, en la estación de Bomberos; y una más en la zona sur, en la Escuela Normal. Estas estaciones proporcionan información constante sobre el índice y los niveles de contaminantes, siendo las partículas PM10 y PM2.5 las que presentan mayor problemática durante esta temporada.

Históricamente, los días con mayor incidencia de mala calidad del aire son el 25 de diciembre y el 1 de enero, fechas en las que se han registrado niveles que superan la norma, principalmente por la quema de pirotecnia. Aunque en el presente año se han detectado episodios de entre 85 y 90 puntos en zonas específicas del municipio, no se han rebasado los 100 puntos; sin embargo, en años anteriores se han alcanzado hasta más de 200 puntos en estas fechas.

Finalmente, se exhortó a la población a evitar la compra y uso de pirotecnia, así como la realización de fogatas y otras prácticas que generan emisiones contaminantes, especialmente durante condiciones de bajas temperaturas que dificultan la dispersión de partículas. Las autoridades subrayaron que estas acciones no buscan limitar las celebraciones, sino proteger la salud de la población, en especial de niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, reiterando la importancia de la denuncia, la prevención y la sensibilización ambiental.