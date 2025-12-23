Famosos que dejaron legado en 2025

México.- El 2025 quedará marcado en la historia de la cultura popular como un año de ocasos. Voces legendarias y mentes creativas que formaron parte de movimientos y generaciones enteras se apagaron, dejando un vacío irreemplazable en la música, el cine y la moda tanto nacional como internacionalmente.

Legado musical

Paquita la del Barrio (17 de febrero): La “Reina del Pueblo” y símbolo del empoderamiento femenino en el regional mexicano falleció a los 77 años en su natal Veracruz. Su inconfundible grito de “¿Me estás oyendo, inútil?” queda grabado en el corazón de México.

Xava Drago (21 de agosto): El rock en español perdió la potente voz de Coda. Tras una valiente lucha contra el cáncer de estómago, el vocalista de “Aún” falleció a los 54 años, dejando un hueco en la escena del rock nacional.

Brian Wilson (11 de junio): El genio detrás de The Beach Boys partió a los 82 años. Innovador absoluto de las armonías pop, su influencia en la producción musical cambió el rumbo de la industria para siempre.

Ozzy Osbourne (22 de julio): El “Príncipe de las Tinieblas” y padre del Heavy Metal finalmente dejó el escenario terrenal. Su legado con Black Sabbath y su carrera solista seguirán siendo el pilar del género.

D’Angelo (14 de octubre): El neosoul perdió a uno de sus más grandes exponentes, falleció a los 51 años víctima de cáncer pancreático, dejando una huella imborrable de sensualidad y ritmo en el R&B moderno.

Cine y Televisión

Eduardo Manzano (4 de diciembre): El inolvidable “Polivoz” y maestro de la comedia murió a los 87 años. Con una trayectoria que abarcó radio, teatro y televisión, dejó un legado de risas y personajes icónicos.

Diane Keaton (11 de octubre): La ganadora del Oscar y musa del cine estadounidense falleció a los 79 años. Desde El Padrino hasta Annie Hall, su estilo y talento la consagraron como una de las actrices más completas de Hollywood.

Daniel Bisogno (20 de febrero): Tras una larga batalla por su salud, el polémico y popular conductor de Ventaneando falleció a los 51 años, cerrando una era en el periodismo de espectáculos en México.

Tongolele (16 de febrero): Yolanda Montes, la vedette que hipnotizó a México con su danza, partió tras años de retiro debido a la demencia senil, dejando como recuerdo la era de oro del espectáculo nocturno.

Emilio Echevarría (4 de enero): El actor que dio vida a “El Chivo” en la emblemática película Amores Perros falleció a los 80 años, siendo recordado como uno de los histriones más respetados del cine nacional contemporáneo.

Mundo de la moda

Giorgio Armani (4 de septiembre): El mundo de la moda se despidió de su último gran emperador. A los 91 años, el diseñador italiano murió tras décadas de redefinir la sofisticación. Su ausencia en la última Semana de la Moda de Milán ya presagiaba el fin de una era para la firma que lleva su nombre.