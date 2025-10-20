“Pido un voto de confianza para la Policía Municipal”: nueva secretaria de seguridad

Irapuato Guanajuato.- La presidenta municipal, Lorena Alfaro García refrendó su compromiso para devolver la paz a las familias irapuatenses, durante el pase de lista a elementos de la corporación, en el que presentó a la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo.

Durante el evento, la Presidenta de Irapuato, recordó que el mejoramiento de la corporación ha sido un proceso que inició desde el día número uno de su primera Administración y que se ha avanzado con paso firme año con año, dando como resultado una corporación más equipada, moderna y profesional.

“La encomienda es clara: construir una corporación más humana, más efectiva y confiable.

Y eso no depende solo de una persona. Depende de todas y todos ustedes. Este gobierno hará lo que le corresponde: invertir, apoyar, acompañar, reconocer. Pero también exigirá resultados. Porque nuestra gente lo necesita, lo espera y lo merece”, manifestó.

Por su parte, María del Consuelo Cruz Galindo, nueva secretaria de Seguridad Ciudadana hizo un compromiso con las y los irapuatenses para trabajar unidos, de manera coordinada y con paso firme para que la corporación dé resultados y juntos construir la paz que Irapuato merece.

“¡Los exhorto a redoblar esfuerzos para fortalecernos y juntos enfrentar retos importantes, y que requiere de una nueva visión y el refrendo del compromiso de seguir velando por la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos! ¡Soy su aliada, su compañera de profesión, con quién pueden contar para hacer frente a esta gran encomienda! A los cuidadanos, les pido un voto de confianza para la ´Policía Municipal, con el compromiso de que somos y seremos sus mejores aliados”, puntualizó.

Alfaro García, recordó que la estrategia Irapuato 27 marca un rumbo claro para nuestra ciudad en el que la seguridad no es un tema más, sino el tema central para lograr el bienestar que todas las familias merecen. Por eso, esta nueva etapa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana representa un momento clave.