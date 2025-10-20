Identifican restos de policía de tránsito desaparecido en Celaya

Celaya, Guanajuato.- El gobierno municipal de Celaya confirmó que los restos encontrados el 23 de septiembre entre las comunidades San José el Nuevo y Rincón de Tamayo correspondía a Juan Antonio Medina Juárez, tránsito privado de su libertad el 26 de agosto. Su compañera había sido asesinada tres días después de su desaparición.

La Fiscalía del Estado dio a conocer que la identidad del cuerpo semienterrado era del comandante, que fue visto por última vez al llegar a su domicilio en la colonia Hacienda Natura. Según testimonios, hombres armados se lo llevaron a la fuerza y no se supo nada de él hasta hallar sus restos.

El 29 de agosto, la agente Guadalupe Grías Delgado, que fungía como escolta de Juan Antonio, fue ejecutada en la avenida El Sauz por presuntos sicarios mientras conducía su vehículo. El hecho ocurrió por la mañana, cerca de la clínica ISSTE.

La Fiscalía realiza investigaciones, en las que probablemente exista una relación entre los sucesos. Adicionalmente, se tiene el reporte de dos comandantes más que fueron abatidos el 18 de septiembre y el 23 de septiembre.