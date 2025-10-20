Encuentran a Hugo sin vida; había sido “levantado” hace 5 días

San Felipe, Guanajuato.- El miércoles 15 de octubre Hugo Alejandro, fue sacado a la fuerza cuando se encontraba en su trabajo, en un depósito, ubicado frente al Cbtis de San Felipe. Un comando armado llegó al sitio, amenazaron a varios clientes, mataron a uno y se llevaron a Hugo; el sanfelipense ya fue encontrado, pero sin vida.

Hugo Alejandro Núñez Palomares, quién fuera privado de su libertad, fue “levantado” por los hombres, quienes a punta de pistola lo subieron a un vehículo para llevárselo en contra de su voluntad; familiares, amigos y conocidos comenzaron a buscarlo, sin embargo, no lo encontraron vivo.

El día del hecho, una de las cámaras de vigilancia, grabó el momento en el que llegó una camioneta blanca con tres personas armadas, una de ellas se quedó afuera, las otras dos entraron y aparte de ir armadas llevaban gasolina para incendiar el sitio.

Durante estos días en San Felipe se han registrado tres ataques a establecimientos de venta de cerveza, en uno de ellos una persona resultó lesionada y en otro un hombre quedó sin vida, detallando que también uno de los momentos de mayor impacto, fue la masacre, en la que 7 jóvenes en la comunidad de San Bartolo de Berrios fueron asesinados.

“Que su memoria permanezca viva y que sus seres queridos encuentren fortaleza y consuelo en este momento tan difícil”, detallaron los mensajes, para dar despedida a Hugo.