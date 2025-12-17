Piden que la autopista Guanajuato-Silao cobre sólo la mitad

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en voz de Sergio Contreras, con apoyo de la bancada morenista, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para que contemple una reducción temporal del 50 por ciento sobre la tarifa de peaje de la plaza de cobro en tanto concluyen los trabajos de rehabilitación de la autopista Guanajuato-Silao. La mayoría panista mandó la propuesta a comisiones.

Contreras Guerrero explicó que en los últimos meses se ha afectado a quienes viajan por la autopista Silao-Guanajuato, debido a que al transitar en cualquier hora por esta carretera se ha convertido en un verdadero calvario por las obras de modernización.

El municipio de Guanajuato, dijo, es sede de diversas oficinas de los tres Poderes del Estado, secretarías estatales y hasta de oficinas federales, al igual que se alberga la máxima casa de estudios y es un destino turístico en el que diversas personas utilizan dicha autopista.

Recordó que tanto durante el Festival Internacional Cervantino y el Festival de Muertos la autopista colapsó y su alternativa, la carretera libre, también está colapsada

Finalmente, dijo que uno de los cuestionamientos es la forma en que se están llevando a cabo las obras de rehabilitación y modernización, al no existir una planeación previa que protegiera la movilidad y seguridad de las personas.

El morenista Antonio Chaurand Sorzano coincidió con su antecesor, al señalar que continuarán levantando la voz en favor de las personas, al referir que la citada autopista se ha convertido en un abuso, que fue transformada en negocio para unos cuantos.

Subrayó que quien hoy la transita no recibe lo que paga, porque se encuentra en rehabilitación y se sigue cobrando lo mismo, se ha convertido en un embudo, se generan filas interminables y se pone en riesgo la vida de las personas.

Las personas se encuentran entre dos opciones malas, una autopista en obra y una carretera federal con baches e insegura, por lo que votar a favor del exhorto era asumir una responsabilidad en favor de las familias que los eligieron, hacerlo en contra, dijo, era cerrar los ojos ante una realidad que afecta a la población.

La obvia resolución no fue aprobada, por lo que el punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.