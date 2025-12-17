Foro Cultural de la Villa Navideña de Irapuato cambia de sede

Irapuato, Guanajuato.- El Foro Cultural de la Villa Navideña Fiestas de Paz cambia de sede por lo que, a partir de hoy, todos los espectáculos se presentarán en la Rinconada Castañeda.

El Gobierno de Irapuato informa que el patio de la Presidencia Municipal deja de ser la sede del Foro Cultural, trasladándose a la Rinconada Castañeda, un espacio que permitirá realzar las presentaciones artísticas y ofrecer una mejor experiencia al público, gracias a su entorno urbano.

Este cambio entra en vigor a partir de hoy, miércoles 17 de diciembre. En esta nueva sede se presentarán, a partir de las 5:00 de la tarde, los Villancicos Infantiles a cargo de los coros de las comunidades de Aldama y La Calera.

A las 6:00 de la tarde se llevará a cabo la presentación “La Tradición de la Danza Folklórica”, con la participación del Taller de Danza Folklórica y el Ballet Juvenil de Danza Folklórica del IMCAR.

Además, se contará con los Recorridos de Villancicos “Uniendo voces, uniendo corazones”, acompañados por el Coro Filarmónico del IMCAR, cuyo arranque será en el Árbol de Navidad.

La cartelera completa de actividades puede consultarse en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), así como en la página oficial www.irapuato.gob.mx.