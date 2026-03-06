Piden apoyo para huanimarense tras accidente automovilístico

Huanímaro, Guanajuato.- Familiares de Chava Zamora, vecino de la comunidad de Joroches en Huanímaro, piden apoyo para sus gastos médicos. El huanimarense sufrió un accidente vial y necesita varias cirugías, por lo que se realizará una kermés este domingo en la comunidad a partir de las 3 de la tarde.

Nayeli Arredondo, su cuñada, expresó que los costos de su tratamiento son elevados y tanto su esposa, Mónica, como los demás integrantes de la familia buscan formas de costear su hospitalización en Irapuato. “Les agradecemos de todo corazón para quien guste apoyar”, dijo Nayeli.

En el evento que estará ubicado en el Jardín de Joroches habrá quesadillas de pollo, choco fresas, enchiladas, aguas frescas, redonditas, pozole y tamales. Los seres queridos de Chava también hacen colectas, esperando una respuesta positiva por parte de los habitantes del municipio.