Pide Miguel Márquez “blindar” al maíz ante crisis de comercialización

León Guanajuato.- El senador guanajuatense Miguel Márquez Márquez advirtió que la situación del campo mexicano, particularmente en la producción de granos, atraviesa un momento crítico, por lo que llamó a “blindar” la comercialización del maíz nacional antes de permitir mayores importaciones.

Esto lo señaló el legislador tras el anuncio de los productores agrícolas quienes han manifestado que realizaran movilizaciones a nivel nacional el próximo 20 de marzo, en protesta por la falta de precio y la acumulación de cosechas sin vender. Entre las acciones previstas, por los agricultores, se contempla la toma de vías férreas, especialmente de trenes que transportan granos como el trigo y maíz.

Márquez Márquez subrayó que la crisis se ha agudizado debido a que cultivos como el maíz, el trigo y la cebada no tienen precios competitivos, lo que ha provocado que miles de toneladas permanezcan almacenadas sin comercializar.

De acuerdo con el senador, en estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco se acumula más de un millón de toneladas de grano que no han logrado colocarse en el mercado.

“Es un tema delicado, complejo y difícil. No trae precio el maíz, no trae precio el trigo ni la cebada. Los productores ya traen deudas y la comercialización se ha estancado”, afirmó.

El legislador agregó que la incertidumbre es alta para los agricultores, pues se aproxima una nueva temporada de siembra y muchos productores dudan en sembrar nuevamente si no existe rentabilidad.