“Guanajuato no se pierde en 2027”: Kenia López

León, Guanajuato.- La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, anticipó que la discusión en torno a una eventual reforma electoral en el Congreso de la Unión será “álgida”, debido a las posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas.

Durante una entrevista realizada durante el segundo informe de gobierno de la Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, la legisladora señaló que, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, su papel será garantizar un proceso de debate transparente y ordenado, más que fijar una postura ideológica sobre el contenido de la reforma.

“Ahora me toca ser árbitro. Ya no puedo definir una posición ideológica o política. Yo respeto a los coordinadores y a todos los partidos políticos para que definan su postura”, explicó.

López Rabadán indicó que desde la presidencia del órgano legislativo buscará establecer una ruta institucional que permita que todas las propuestas sean discutidas con apertura, incluso aquellas que lleguen a través de su oficina, siempre bajo principios de transparencia y apego a la normatividad.

En ese sentido, subrayó que el debate se desarrollará tanto en el pleno como en las comisiones legislativas, donde se confrontarán visiones distintas sobre los cambios al sistema electoral.

“Se ve que va a ser álgido, dependiendo a qué partido político le preguntes habrá posiciones contrastantes”, señaló.

Entre los temas que han generado discusión se encuentran propuestas relacionadas con la elección de legisladores plurinominales y la forma en que podrían participar en procesos de votación directa, así como otros planteamientos sobre la estructura del sistema electoral. No obstante, la diputada insistió en que serán los grupos parlamentarios quienes definan su postura.

“Yo votaré como el PAN defina el voto, como lo determine el presidente nacional y el coordinador de la bancada”, puntualizó en referencia al Partido Acción Nacional.

Durante su visita a Guanajuato, la legisladora también destacó el respaldo del partido a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a quien calificó como una mujer comprometida con su entidad.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el panorama electoral rumbo a 2027, López Rabadán se mostró optimista sobre el futuro del PAN, particularmente en la entidad.

“Maravilloso, un gran escenario. Guanajuato no se pierde, así lo dicen las encuestas. Somos un partido que está creciendo”, concluyó.