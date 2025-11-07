Pide MORENA recursos para promover mujeres escritoras en la entidad

Guanajuato, Guanajuato.- Las diputadas morenistas Miriam Reyes Carmona, Martha Edith Moreno Valencia, Hades Berenice Aguilar Castillo y Plásida Calzada Velázquez presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado para que se incluyan proyectos y procesos destinados a atender la formación, publicación y divulgación de autoras mujeres del estado, en su iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos estatal 2026.

También para instruir la adecuación del Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura y de las Reglas de Operación de los proyectos asociados al programa E003 Actividades Artísticas y Culturales, esto con la finalidad de introducir la perspectiva de género.

Reyes Carmona manifestó que en un ambiente cultural en el que la literatura era tradicionalmente escrita por hombres, las mujeres que escribían tenían que utilizar pseudónimos masculinos o anónimos para buscar ser publicadas y leídas. Recordó, por ejemplo, que Rita Cetina, la maravillosa educadora yucateca que dio nombre a las Becas Federales para educación básica, publicaba con pseudónimos como “Cristabela” o “Siempreviva”, tras los cuales publicó grandes obras en la Revista Siempreviva tales como “Deudas de Corazón, La Aurora o Cuento al Mar”.

Resaltó que gracias a los esfuerzos de muchas mujeres hoy se cuenta con hermosa literatura escrita por éstas, y en el caso de Guanajuato habló sobre Cristina Romo Hernández, ganadora del Premio Nacional de Periodismo y del Premio Rosario Castellanos, así como de la celayense Macaria España.

Si bien en la entidad existen diversos programas, dijo, puede observarse una ausencia de perspectiva de género en estos que permita el impulso de autoras mujeres del estado de Guanajuato, por lo que era necesario fortalecer presupuestalmente los programas, procesos y proyectos relacionados con la formación y divulgación de literatura escrita por mujeres en el estado.

El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Llaman al FCE a impulsar una política editorial con perspectiva de género

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica -FCE- a impulsar una política editorial con perspectiva de género, orientada a reconocer, integrar y proyectar las voces de las mujeres en el panorama literario y cultural de México.

Esa política, dijo la panista Ana María Esquivel, deberá asumir la inclusión de las escritoras como una estrategia editorial que amplíe la mirada del catálogo, enriquezca el pensamiento crítico y refleje la diversidad social y cultural del país. Una colección aislada puede representar un gesto simbólico de reconocimiento, pero carece de la fuerza transformadora que sólo una política institucional sostenida puede aportar.

De igual manera, para que establezca mecanismos de colaboración con las treinta y dos entidades federativas, con el fin de desarrollar proyectos editoriales nacionales que convoquen a instituciones culturales, universidades públicas, centros de creación y colectivos literarios locales.

Desde obras pioneras, dijo la oradora, el FCE ha contribuido a dar visibilidad a escritoras que transformaron la literatura mexicana y latinoamericana. No obstante, se ha señalado que la presencia de autoras aún es menor en ciertas colecciones, especialmente en ensayo, historia o literatura juvenil.

En particular, afirmó, podrían considerarse implementar programas de apoyo y fondos específicos para autoras; la creación de colecciones dedicadas a escritoras mexicanas y latinoamericanas, jurados y comités editoriales paritarios, transparencia en los datos de publicación por género, programas de coedición con universidades, institutos de la mujer y secretarías de cultura estatales, incorporación de escritoras en ferias, circuitos de lectura y programas escolares.

Destacó que las declaraciones recientes del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, al minimizar la inclusión de autoras bajo el enfoque de evitar “cuotas de género”, generaron un amplio debate nacional. Dichas expresiones, lejos de abonar a la pluralidad, reflejan la persistencia de resistencias estructurales frente a la igualdad sustantiva, dijo.

El verdadero desafío, precisó, consiste en replantear el enfoque y la visión editorial del Fondo de Cultura Económica, transitando de acciones reactivas hacia una política integral de inclusión y equidad literaria.

Se requiere de una estrategia de largo plazo que fortalezca la política editorial con perspectiva de género y exige, además, acciones institucionales sostenidas: la profesionalización y visibilidad de las mujeres en la cadena editorial, la conformación de equipos y comités de lectura paritarios, la incorporación de criterios de equidad en la planeación de colecciones, y la apertura de espacios de formación y capacitación en edición con enfoque de género, concluyó.

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.