Mientras la FGE organiza carreras, la preventiva recupera 6 motos robadas

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó tres motocicletas que contaban con reporte de robo y puso bajo resguardo otras tres que presentaban daños o condiciones irregulares.

Durante un recorrido de seguridad en el callejón Tamazuca esquina Insurgencia, oficiales detectaron una motocicleta sin placa de circulación que coincidía con las características de un vehículo reportado como robado. Tras verificar el número de serie con base de radios, se confirmó que se trataba de una motocicleta marca Vento con reporte de robo vigente del 1 de noviembre de 2025. La unidad fue asegurada y trasladada a la Comisaría de Policía Preventiva.

En otra acción, al realizar labores de vigilancia en la calle Ave María, un ciudadano señaló a un sujeto que ofrecía en venta una motocicleta tipo deportiva color negro frente a una guardería. Los oficiales ubicaron al señalado, quien reaccionó de forma agresiva y no presentó documentación que acreditara la propiedad del vehículo. Al verificar los datos, se confirmó que la motocicleta Italika sin placas contaba con reporte de robo vigente del 2 de noviembre de 2025. El hombre, de 21 años, fue asegurado junto con la unidad.

En la calle Guadalupe Victoria, de la colonia Independencia, elementos municipales brindaron apoyo a personal de la Fiscalía General del Estado para la recuperación de una motocicleta localizada al interior de un domicilio, reforzando así el trabajo coordinado entre instituciones para combatir el robo de vehículos.

Como parte de los reportes ciudadanos, en el camino a Momias un masculino notificó la presencia sospechosa de una motocicleta Pulsar N250 color negro. Al inspeccionarla, los oficiales confirmaron que no contaba con registro y presentaba daños en el switch y en el tanque de gasolina, por lo que se procedió a su resguardo.

De igual manera, en la bajada de la Alameda, a la altura del Templo del Buen Viaje, la Policía Municipal localizó una motocicleta marca Veloci color rojo con negro aparentemente abandonada. La unidad coincidía con las características de un vehículo reportado como robado y presentaba daños en el switch de encendido, por lo que quedó asegurada.

Finalmente, en la zona de La Venadita se atendió el reporte de una motocicleta en estado de abandono. Tras consultar con vecinos y verificar el vehículo marca Vento color gris con negro y amarillo, se constató que no contaba con batería, tenía daños en los plásticos laterales y carecía de switch de encendido. Al no ubicarse propietario alguno, también fue puesta bajo resguardo.

La capital, sede de la primera Carrera de la FGE

Para fomentar el deporte y la recreación como una manera de reconstruir el tejido social, Guanajuato Capital será sede de la Primera Carrera que organiza la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), que tendrá lugar el próximo domingo nueve de noviembre y partirá del Teatro Juárez.

Se espera la participación de dos mil deportistas, que competirán caminando, trotando o corriendo en las categorías de 3, 5 o 10 kilómetros, femenil y varonil, para personas con discapacidad y para familias. La carrera parte del exterior del histórico teatro a las 8:00 horas.

El Gobierno Municipal se ha encargado de brindar todas las facilidades para el desarrollo adecuado de esta carrera, por lo que se informa sobre los cierres de calles que habrá el domingo, de las 7:30 a las 9:30 horas, de manera escalonada:

Avenida Juárez, Tepetapa, Paseo Ashland, prolongación Miguel Hidalgo, Subterránea, Plaza Allende, Sangre de Cristo, Embajadoras, Paseo de la Presa, Paseo Madero, Sóstenes Rocha, Manuel Doblado y Sopeña.