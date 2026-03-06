Libia anuncia obras y tren de pasajeros para Apaseo El Grande

Apaseo El Grande, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó su Segundo Informe Regional de Gobierno, donde anunció, entre varias obras, la rehabilitación de la imagen urbana del Centro de Apaseo El Grande, la tercera etapa de la construcción de la Unidad Deportiva, así como la rehabilitación de planteles educativos como las secundarias Centenario de la Constitución de 1917 y Siervo de la Nación, y el paso del tren de pasajeros por este municipio.

Además, la Mandataria Estatal informó que en la región ya se trabaja en proyectos como la tecnificación del campo, el Acueducto Solís, la Puerta Logística del Bajío. Mientras que, en Celaya, el paso inferior vehicular en la avenida México-Japón ya es una realidad.

Asimismo, resaltó que su administración impulsa proyectos en coordinación con los municipios y con el Gobierno Federal, bajo una visión de trabajo conjunto que permita detonar el desarrollo regional.

“Elegimos concentrarnos en las coincidencias que nos unen para impulsar el Guanajuato que queremos. Hoy estamos demostrando que trabajando en equipo podemos hacer realidad proyectos que benefician a nuestra gente”, señaló.

En este sentido, destacó que proyectos estratégicos como el tren de pasajeros fortalecerán la conectividad de Guanajuato y abrirán nuevas oportunidades para la región.

“Este tren va a detonar el desarrollo de nuestra región y de municipios como Apaseo El Grande, que hoy se integran a esta ruta gracias a las gestiones que hemos venido realizando”, afirmó.

La Gobernadora explicó que, gracias a estas gestiones, el proyecto ferroviario contempla estaciones y paraderos en varios municipios del estado, entre ellos Apaseo El Grande, Celaya, Villagrán-Cortazar, Salamanca, Irapuato y León, lo que permitirá fortalecer la movilidad regional y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Dijo que la modernización del tramo San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo, una obra que ya ha mostrado su eficiencia, fortalece la conectividad regional y potencia el turismo en esta zona del estado, además de la construcción de puentes, caminos, calles y obras sociales que permiten mejorar la movilidad y el acceso a oportunidades en distintas comunidades.

“En materia de infraestructura no es casualidad que nuestras carreteras sean de las mejores del país. Seguimos invirtiendo en el mantenimiento de los más de 2 mil 640 kilómetros de carreteras estatales y apostando a obras que acercan el desarrollo a nuestras familias”, expresó la Gobernadora.

Salud y bienestar para las familias

Durante su mensaje, la Gobernadora recalcó que Guanajuato cuenta con uno de los sistemas de salud más sólidos del país.

“Nos llena de orgullo decir que tenemos el mejor Sistema Estatal de Salud de México. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos”, expresó.

Por otra parte, anunció que se han brindado más de 3.7 millones de consultas, 714 mil atenciones de urgencias y 96 mil cirugías, además de casi 12 millones de estudios de laboratorio. La Mandataria estatal subrayó que el sistema estatal de salud mantiene una política de Cero Rechazo, garantizando atención médica a todas las personas que lo necesiten.

“Aquí no preguntamos si tienen seguro o si vienen de otra institución; nuestras puertas siempre están abiertas para todas y todos”, afirmó.

En materia de prevención, destacó que Guanajuato es primer lugar nacional en vacunación infantil, contra influenza y contra sarampión, con casi 3 millones de dosis aplicadas.

Más oportunidades para las juventudes

En el ámbito educativo, Libia Dennise destacó que a través de Becas Nuevo Comienzo y el Sistema Único de Becas, más de 305 mil estudiantes reciben apoyo para continuar sus estudios.

“Estoy convencida de que nuestras juventudes deben estar en las aulas, porque ahí es donde se construyen los sueños”, expresó.

También resaltó la construcción de 200 techados escolares, así como la entrega de útiles, mochilas y uniformes para apoyar la economía familiar.

Entre las acciones más relevantes mencionó el modelo Bachillerato Integral Guanajuato, que amplía la cobertura educativa mediante la reconversión de secundarias y volvió a mencionar 40 bachilleratos más.

Además, destacó la creación del Gabinete de las Juventudes, integrado por 21 jóvenes que participan directamente en las decisiones del gobierno estatal.

Seguridad: resultados y coordinación

En materia de seguridad, la Gobernadora reiteró que Guanajuato avanza con la estrategia CONFIA, basada en inteligencia y coordinación institucional.

“Hoy puedo verlos a los ojos para decirles que vamos por el camino correcto”, afirmó.

Destacó que febrero de 2026 registró la cifra más baja de homicidios de los últimos ocho años, con una reducción del 51.4% en el promedio diario de casos.

Asimismo, resaltó el trabajo del Escuadrón Antiextorsión, que ha evitado pagos por más de 71 millones de pesos a la delincuencia.

“La paz no se construye de la noche a la mañana; la paz se construye todos los días”, señaló la Gobernadora.

Impulso al empleo, al campo y a los emprendedores

La Gobernadora destacó la creación de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, que ha brindado financiamiento a emprendedores, comerciantes y productores del campo.

“En Guanajuato somos gente chambeadora; lo que pedimos no es que nos regalen las cosas, sino la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces”, expresó.

También resaltó programas como Mi Tienda al 100, Mi Plaza y Mi Negocio Pa’Delante, así como acciones para fortalecer el campo mediante la rehabilitación de caminos rurales y la tecnificación del riego.

Además, anunció la estrategia Grano del Bajío, que busca proteger el precio de la tortilla mediante la compra garantizada de 50 mil toneladas de maíz blanco producido en Guanajuato.

Gobierno aliado de las mujeres

La Gobernadora reiteró que su administración mantiene un compromiso firme con las mujeres mediante la estrategia ALIADAS.

“Quiero que lo sientan en el corazón: ustedes cuentan y contarán siempre con su Gobernadora”, expresó.

Entre las acciones más relevantes destacó la Tarjeta Rosa, que beneficia a 679 mil mujeres en el estado.

Un llamado a seguir construyendo el futuro de Guanajuato

Al finalizar su mensaje, la Gobernadora hizo un llamado a las y los guanajuatenses a seguir trabajando unidos.

“Hoy he venido a hablarles de hechos… pero también desde el corazón”, expresó.

Destacó que los avances presentados son resultado del esfuerzo conjunto de la sociedad.

“El recuento de los logros que hoy les he presentado es también el recuento del esfuerzo de ustedes, de la gente de Guanajuato”, afirmó.

Finalmente, reiteró su compromiso con el futuro del estado.

“Por nuestras hijas e hijos, por nuestra historia y por el Guanajuato que merecemos… sigamos construyendo el nuevo comienzo. ¡Se viene lo mejor: Dicho y Hecho!”, concluyó.