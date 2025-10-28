Aquí te damos una ruta alterna Irapuato-Guanajuato o viceversa

Irapuato, Guanajuato. Con el bloqueo de la carretera que lleva de Irapuato a León, tener una ruta alterna para ir a Guanajuato, la mejor opción es viajar por la zona serrana, aquí te damos indicaciones.

Si te encuentras en Irapuato, hay que buscar llegar al Carrizalito por Villas de San Cayetano, de ahí ir hacía Peñuelas de ese punto ir para Lo de Sierra y después Valencianita.

Saliendo de Irapuato hay que crucar el puente vehicular hacia Carrizal Grande.Cuando vayas de Carrizal Grande, deberás tomar hacía Peñuelas y de ahí vas a buscar indicaciones para Lo de La Sierra, hasta llegar a Valencianita.

Acto seguido vas a buscar las Cabañas de Loma de Marqués y la salida Aldama.

Como tercer punto hay un camino de terracería que lleva a la comunidad de El Zangarro que es donde se ubica la Presa de la Purísima y como si regresazarás hay un pequeño camino a Rancho La Pradera

Después vas a preguntar por Rancho La Pradera o Capulín de Bustos y Cañada de Bustos, des este último punto a un kilómetro aproximadamente vas a toparte con la carretera de Guanajuato libre por Cuevas

Al momento de subir a la carretera de Guanajuato libre por Cuevas, tu punto de llegada a Guanajuato será sencillo, el trayecto por los caminos de terracería serían una de las opciones más viables, también puedes rodear por Molineros que se encuentra en los linderos de la presa, pero no te lo recomendamos porque hay puntos con baches y a veces es complicado por temas de accesabilidad.