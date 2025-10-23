Intensifica SSG acciones contra el dengue con el “Operativo Panteones 2025”

Buscan prevenir criaderos del mosquito Aedes aegypti en panteones del sur de Guanajuato antes de Día de Muertos

Redacción Notus23 octubre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) a través de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca, intensifica sus acciones contra el dengue con el lanzamiento del Operativo Panteones 2025.

El objetivo es claro: proteger a la población previniendo la reproducción del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.

El operativo se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en los seis municipios de la Jurisdicción, justo antes de las festividades de Día de Muertos, cuando la afluencia de visitantes y el uso de floreros con agua aumenta el riesgo de criaderos.

Personal especializado de Control Larvario visitará panteones y camposantos para la eliminación de criaderos y la sensibilización a la población sobre la importancia de mantener estos espacios limpios y secos.

El recorrido iniciará el 20 de octubre en Salamanca, cubriendo los panteones Las Flores, Municipal Nuevo, La Paz y La Cruz.

El 21 de octubre el operativo se centrará en: Valtierrilla, donde se visitarán el Panteón Antiguo y el Panteón Municipal, y en Valle de Santiago, cubriendo el Panteón Campo Florido, Recinto del Señor Santiago y el Panteón Municipal.

Posteriormente, el 22 de octubre el operativo se trasladará a Jaral del Progreso.

El 23 de octubre se trabajará en Uriangato (Panteón Municipal) y Yuriria (Panteón Viejo y Panteón Nuevo).

Finalmente, el 24 de octubre el operativo cerrará en Moroleón, en el Panteón Dolores y el Panteón Municipal II.

La colaboración de la ciudadanía es esencial. Se hace un llamado a las autoridades y a los visitantes a colaborar durante el operativo permitiendo las labores preventivas del personal de vectores. Además, se solicita retirar, inmediatamente después de las festividades, todos los floreros, envases o cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criadero del mosquito.

La Jurisdicción Sanitaria V recuerda: La prevención del dengue es una tarea compartida. Mantener los panteones limpios y secos es fundamental para proteger la salud de todas y todos.

