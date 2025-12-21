INE suspende actividades en Guanajuato por fin de año

Guanajuato.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato informa sobre la suspensión de actividades en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con motivo del fin de año.

Los trámites relacionados a la Credencial para Votar se suspenden durante los días 24 y 25 de diciembre, y del 29 de diciembre al 3 de enero de 2026, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar sus previsiones sobre los servicios que se prestan en los módulos.

Las actividades se reanudan el 5 de enero de 2026, en los horarios establecidos.

Los requisitos para cualquier trámite son, en original: acta de nacimiento, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses desde su expedición) e identificación con fotografía vigente y en caso de no contar con alguna identificación o comprobante de domicilio, la ciudadanía puede presentar dos testigos con Credencial para Votar vigente.

Para conocer los horarios y días de atención se sugiere ingresar a Ubica tu módulo y a través del Sistema de Citas, agendar su visita al módulo más cercano a su domicilio o centro de trabajo.

En Guanajuato, operan 41 Módulos de Atención Ciudadana, los cuales están certificados en la Norma ISO 9001:2015 lo que garantiza un servicio de calidad desde la primera visita y hasta la entrega de la Credencial.