Prohíben caravanas y rodadas de motocicletas por Día de Muertos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato anunció que no autorizará caravanas ni rodadas de motocicletas durante las festividades de Día de Muertos, debido a los antecedentes de accidentes, conducción temeraria y alteraciones al orden público registrados en años anteriores.

La medida busca prevenir situaciones de riesgo durante las celebraciones, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no convocar, organizar, promover ni participar en este tipo de concentraciones.

Vigilarán vialidades para evitar concentraciones de motociclistas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de las direcciones de Policía y Tránsito Municipal, realizará recorridos preventivos en las principales vialidades de Irapuato.

En estas acciones participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Además, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) apoyará las labores mediante el sistema de videovigilancia, con el objetivo de detectar concentraciones de motociclistas y atender situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

Piden a padres evitar que menores participen

Las autoridades municipales hicieron un llamado especial a madres, padres y tutores para que dialoguen con sus hijos menores de edad sobre los riesgos de participar en caravanas o rodadas.

El exhorto busca evitar que adolescentes se integren a concentraciones donde puedan presentarse maniobras peligrosas, accidentes o incidentes que comprometan su integridad física.

Antecedentes de accidentes y conducción temeraria

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la decisión de no autorizar estas actividades responde a experiencias de años anteriores, cuando las concentraciones de motociclistas durante estas festividades derivaron en accidentes y alteraciones al orden público.

Por ello, las autoridades reiteraron que los motociclistas deben respetar el Reglamento de Tránsito y las disposiciones de seguridad vial.

El municipio no precisó si habrá sanciones específicas para quienes organicen o participen en rodadas no autorizadas, aunque confirmó que se mantendrán los recorridos preventivos y la vigilancia durante las celebraciones de Día de Muertos.