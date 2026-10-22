DIF Estatal realizará el ¡Vive Más! Fest en Irapuato con espectáculos y actividades gratuitas

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Estatal Guanajuato realizará este sábado 24 de octubre el ¡Vive Más! Fest en el Parque Irekua de Irapuato, un festival gratuito que reunirá espectáculos infantiles, presentaciones musicales, talleres de cocina, actividades físicas y espacios de convivencia familiar.

El encuentro, organizado por el DIF Estatal en el marco del Día Mundial de la Alimentación, comenzará a las 10 de la mañana y tendrá como uno de sus principales objetivos promover hábitos saludables entre las familias guanajuatenses mediante actividades recreativas y educativas.

Durante la jornada también se premiará a 12 familias ganadoras del concurso estatal ¡Vive más! El reto, come sano, actívate siempre, quienes recibirán 10 mil pesos cada una por sus propuestas de alimentación saludable.

Festival tendrá espectáculos infantiles y música en vivo

El programa del ¡Vive Más! Fest contempla actividades durante toda la jornada, con presentaciones dirigidas a públicos de diferentes edades.

La celebración comenzará a las 10 de la mañana con un espectáculo tributo a Bely y Beto, seguido de la premiación del concurso estatal a las 11 de la mañana.

Al mediodía se presentará el show tributo a las Guerreras K-Pop con K-Lara Campos, mientras que a las 2 de la tarde habrá un espectáculo tributo a Lilo y Stitch.

La programación musical continuará a las 4 de la tarde con éxitos de las décadas de los 80 y 90, y concluirá a las 5 de la tarde con la presentación del Mariachi San Miguel de Irapuato.

DIF Estatal premiará a 12 familias guanajuatenses

Como parte del festival, el DIF Estatal reconocerá a las familias ganadoras del concurso ¡Vive más! El reto, come sano, actívate siempre.

La convocatoria reunió a 73 familias, de las cuales 34 participaron en la categoría de Superlunches saludables y 39 en Cocina en equipo.

Después de dos etapas preliminares realizadas en Apaseo el Grande y Silao, se seleccionaron seis familias ganadoras por cada categoría.

Cada una recibirá un premio de 10 mil pesos, lo que representa una bolsa total de 120 mil pesos.

El director general del DIF Estatal, Alfonso Borja, destacó que el concurso busca motivar a las familias a preparar alimentos saludables y fortalecer la convivencia en el hogar.

Habrá talleres de cocina y actividades físicas

Además de los espectáculos, el festival ofrecerá actividades relacionadas con la alimentación saludable y el ejercicio.

A la 1:30 de la tarde, la chef Ale Maldonado presentará el Cooking Show: Lunches Saludables de Guanajuato, donde compartirá opciones prácticas para preparar alimentos nutritivos.

Posteriormente, a las 3 de la tarde, la cocinera Lulú Camarena impartirá la charla Cocina Tradicional Saludable, enfocada en alternativas para conservar los sabores de la gastronomía tradicional mediante prácticas de alimentación saludable.

También se realizarán talleres, charlas, juegos y actividades de activación física.

Invitan a las familias al Parque Irekua

El presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal Guanajuato, Juan Carlos Montesinos Carranza, invitó a las familias a participar en las actividades del festival.

“Queremos que las familias se regalen un sábado diferente, que vengan con sus hijas, hijos, abuelitas y abuelitos, porque tendremos actividades desde la mañana hasta la tarde”, expresó.

Montesinos Carranza destacó que los espectáculos serán gratuitos y que la programación está dirigida a integrantes de todas las edades.

El ¡Vive Más! Fest, organizado por el Sistema DIF Estatal Guanajuato, se realizará este sábado 24 de octubre en el Parque Irekua de Irapuato, a partir de las 10 de la mañana, con acceso gratuito a sus actividades y espectáculos.